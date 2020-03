"Pecamos de ingenuos", DT de Cali y los errores en el empate con Pereira

Deportivo Cali dejó escapar tres puntos importantes en el inicio de la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2020 al empatar en la noche del pasado viernes 2-2 con Deportivo Pereira en condición local en el estadio de Palmaseca.

Tras finalizado el encuentro, Alfredo Arias, director técnico del cuadro vallecaucano, destacó la actitud de sus jugadores ya que tuvieron que disputar más de 45 minutos con un jugador menos ante la expulsión de Kevin Velascos. De igual forma, el estratega aceptó que el conjunto 'azucaro' cometió algunos errores que les costaron la victoria.

"No hicimos un buen partido, destaco que el equipo quiso ganar, pero se presentaron algunas circunstancias que no lo permitieron", dijo Arias.

Por otro lado, el estratega señaló que Cali tenía que controlar el partido y saber manejar el resultado, pero hubo imprecisiones que fueron determinantes.

"Teníamos que controlar mejor el juego con la tenencia de la pelota, tuvimos mucha imprecisión en los pases, mis jugadores se equivocaron en la toma de decisiones, aunque Pereira jugó bien", indicó el entrenador.

Con respecto al trabajo del árbitro Ricarod Andrés García, Arias no lo quiso culpar por el empate de Cali, pero sí aseguró que la decisión de expulsar a Velasco fue determinante para el desarrollo del encuentro.

"Hubo otros actores que se equivocaron, no debimos quedar con un jugador menor, fue un error de apreciación, pero no haré responsable al árbitro por que debimos jugar mejor", puntualizó.

Finalmente y sobre lo que necesita Deportivo Cali para consolidarse en la parte alta de la tabla, Alfredo Arias aceptó que mantener invicto sin derrotar no es suficiente si no se gana.

"Lo ideal es no perder nunca, dentro de los ideales lo cumplimos, pero no nos alcanzará si de local no ganamos y de visitante no sacamos puntos", afirmó.