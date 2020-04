'Pecoso' Castro tiene claro qué equipo quiere volver a dirigir

Fernando el 'Pecoso' Castro habló en un Instagram live desde la cuenta del Deportivo Cali con Rafael Santos Borré, jugador que dirigió en 2015 cuando el 'azucarero' salió campeón. El entrenador manizaleño contó varias cosas, por ejemplo, recordó su amor hacia la escuadra 'verde y blanca' y aseguró que quiere volver a dirigirla.

Eso sí, el entrenador es consciente que actualmente se encuentra Alfredo Arias al frente del equipo, pero no dudó para afirmar que en su corazón siempre estará el conjunto vallecaucano.

"Mi abuela me hizo hincha del Deportivo Cali; ella me llevaba al Pascual a ver los partidos", contó el entrenador y aprovechó para asegurar que no descarta un día regresar. "Si me preguntan yo volvería, pero no depende de mí sino de los directivos", dijo el entrenador.

Asimismo, Castro recordó cuando salió campeón en 2015 con el 'azucarero' al llevar a un equipo de varios jugadores jóvenes a obtener el título del fútbol colombiano. El llamado 'kinder del Pecoso' se convirtió en un equipo fuerte que alcanzó un gran nivel en Colombia y por eso pudo derrotar a grandes candidatos como Nacional, Millonarios y el Medellín, para así lograr la novena estrella en su historia.

"No creía que Deportivo Cali iba a ser campeón en 2015, pero el día a día, el profesionalismo de esa plantilla me lo fue demostrando. Antes de entrenar, tipo 8:30 a.m., ya había 8 jugadores. Yo siempre quería ser el primero en llegar, pero ya estaban otros", concluyó.

En esa famosa plantilla hubo futbolistas de gran nivel que fueron potenciados gracias a la gestión del ‘Pecoso’. En ese equipo se destacaron Santos Borré, Harold Preciado, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Frank Fabra, Helibelton Palacios, Kevin Balanta, Mateo Casierra, Christian Nasuti, entre otros.