Pelea en Dimayor: América toma primeras medidas contra presidente de Equidad

En los pasados días, el presidente de La Equidad, Carlo Mario Zuluaga, entregó unas declaraciones en Antena 2 haciendo referencia a los diferentes problemas que atraviesa Dimayor por la falta del dinero de televisión internacional que se había prometido por parte de Tulio Gómez desde el año anterior y arremetiendo contra el América de Cali.

Entre otras cosas, el directivo del cuadro asegurador mencionó que ya son conscientes que nunca llegará ese dinero prometido y que empezarán a gestionar otra fuente de ingresos para los clubes. Además, dejó un recado para el club escarlata por algunas polémicas arbitrales que lo habrían favorecido desde el año anterior en el rentado colombiano.

Esta situación, obviamente no cayó bien en el seno de la institución escarlata y su presidente, en una consulta de ‘Futbolred’, aseguró que buscarán preservar el buen nombre del club y que instauraron una denuncia por supuesta calumnia del presidente del cuadro capitalino.

“Nosotros ya interpusimos una denuncia contra el buen nombre de la institución, no queremos darle tanta trascendencia al tema, simplemente vamos a dejar que la denuncia llegue a su proceso normal, miraremos cómo evoluciona el tema y qué decisión tomaremos al respecto. Estas cosas pasan y le hacen mucho daño al fútbol en general, hay que esperar porque nosotros apenas ayer interpusimos la denuncia disciplinaria, hay que esperar el tiempo prudente para que haya una respuesta y a partir de allí mirar a ver qué posición van a tomar la Federación y la Dimayor”, mencionó el presidente Mauricio Romero.

Y también reiteró lo que pasaría con Zuluaga al no tener pruebas: “El Jurídico me comentó el tema, estuvimos hablando al respecto, se ponen las pruebas de las declaraciones de Carlos Mario, dice que no tiene pruebas, pero de todas maneras deja en entredicho que nos han pitado penales como favoreciéndonos, me parece que eso no es sano. Vamos a esperar y mirar qué va sucediendo”.