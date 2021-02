Pepe Moreno explicó cuánto le cobrará a América tras ser favorecido por el TAS

Sobre el caso con Independiente, señaló: “En el año 2007 Independiente adquiero la totalidad de mis derechos deportivos en negocio con América por 900 mil dólares. Los que estaban a cargo del club me dijeron que cuando pagaran todo, ellos me daban el 8% que me correspondía… Yo de buena fe les dije que no había problema y que yo quería que América ganara su dinero y luego me hiciera llegar mi parte, pero eso no pasó. El tiempo fue pasando y yo estuve en otros equipos y yo en ese momento sabía que Independiente le debía 400 mil dólares al América de esa transferencia”.

Pero aclaró por qué disminuyó la deuda: “En 2008 estuve seis meses con Umaña y fuimos campeón, en ese momento se cruzaron 200 mil dólares para yo jugar allá (prestado en América) un año y quedó una sola deuda de 200 mil; Independiente tenía plazo de pagar hasta 2009 y eso nunca se dio y yo sabía… Yo la verdad hacía eso perdido porque pensé que América no iba a cobrar eso y yo no podía hacerlo porque a mí no compete”.

“Antes de la pandemia América entró a cobrar esos 200mil dólares y ahora el TAS lo favoreció. Yo espero cobrar mi 8% que me corresponde. Yo creo que América cobró tarde eso porque tal vez no se habían dado cuenta de que Independiente debía ese dinero y revisaron algunos papeles”, agregó el jugador en cuestión.

Sin embargo, se mostró benevolente con América de Cali: "La transferencia fue por 900 mil dólares, pero yo soy consciente que en 2007 eran otros directivos a los que están hoy; yo no les voy a cobrar 8% por 900 mil dólares, pero sí sobre los 200 mil más intereses, porque quiero ser consciente de la situación… América es el equipo que amo y me dio a conocer. Yo no estoy de acuerdo en cobrar los 900 mil dólares porque hoy no son los directivos de antes y entiendo la situación del club”, agregó.