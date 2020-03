Picante el técnico del Cali: "Vi un estadio festejar como si ganara el título"

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, le puso picante al clásico frente al América tras empatar en la fecha 7 de la Liga Betplay. El uruguayo valoró el trabajo de la nómina verdiblanco, teniendo en cuenta los traslados que debió hacer desde Paraguay por el partido ante River Plate por la primera ronda de la Sudamericana.

Vea también: "Distracciones mentales", la preocupación de Guimaraes con el América tras el clásico

“Hace tres días estábamos allá en Paraguay en un aeropuerto, viajamos 14 horas. Además, 63 minutos estuvimos con un jugador menos. No nos metimos atrás, salimos a buscarlo y lo encontramos”, destacó el adiestrador ‘charrúa’, quien sacó un balance positivo de los dos clásicos regionales con cuatro puntos a favor.

“No nos faltó nada, jugamos contra un rival muy bueno, que es el campeón. En su casa, con toda la gente a favor. Me voy orgulloso de los jugadores. Tengo un plantel valiente, humilde, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que vamos simplemente partido a partido conquistando pequeñas cosas, equivocándonos y volviendo a corregir”, reiteró Arias, quien le puso picante a sus declaraciones con la forma en que reaccionó la afición del América en las tribunas del Pascual.

Le puede interesar: Cali, con un jugador menos, empató con América en el Pascual

“Alguien me preguntó, ¿qué faltó? Vi un estadio festejar como si ganara el título. Vi a mis jugadores entrar muy tristes. Es la sensación que me queda del partido: unos pudieron rescatar un punto y nosotros quizás perdimos tres, pero sé que no los perdimos. Luchamos contra muchas cosas y mis futbolistas lo supieron jugar, supieron enfrentar a un gran equipo y por momentos superarlo”, explicó.

En ese sentido, Alfredo Arias puso de relieve la jerarquía de los jugadores del Deportivo Cali. Al respecto fue claro por “la valentía que ellos tienen para enfrentar los momentos difíciles. El equipo completa ocho fechas invicto, por competencia internacional y por campeonato local, con equipos como Junior, Nacional y ahora América, esos equipos que en teoría son candidatos, ha sido valiente este equipo”.