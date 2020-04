Pilas, América: Pisano mostró las ganas de jugar en un grande de la Superliga argentina

En medio de los rumores por su posible salida de América de Cali, el volante argentino, Matías Pisano, quien ha retomado un alto nivel en el club 'escarlata' se refirió a su futuro y, aunque todavía no se sabe si el cuadro caleño le renovará su contrato, lo cierto es que la situación luce complicada, la escaces de dinero llevaría a la isntitución a tomar decisiones radicales sobre su plantel y jugadores importantes no continuarían para el segundo semestre del año.

Teniendo en cuenta esto, el futbolista habló con Radio Mitre de su país. "Me encantaría jugar en Boca (Juniors), por mi familia que es toda hincha de Boca y por tratarse de uno de los clubes más grandes de la Argentina", aseguró el volante quien fue muy importante para conseguir el título de América en el segundo semestre de 2019 y durante los partidos que alcanzó a disputar el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes en la Copa Libertadores, ayudó a conseguir una importante victoria de visitante contra Universidad Católica.

Y más allá de mostrar su afinidad con Boca Juniors, Pisano señaló a qué club estuvo cerca de ir antes de llegar a América de Cali, pues estuvo cerca de partir hacia la MLS y compartir con una de las grandes figuras del fútbol mundial: "Me hubiese gustado que me dirija Guillermo (Los Ángeles Galaxy) y compartir un vestuario con Zlatan Ibrahimovic estuve cerca el año pasado, pero finalmente no se pudo dar porque eligieron a Pavón".

América de Cali conformó una importante nómina para enfrentar la Copa Libertadores, sin embargo, en esa medida, es uno de los equipos más afectados por la situación actual, teniendo en cuenta el importante gasto que le representa el mantener a estos jugadores sin la disputa de partidos, por lo que podría dejar ir a varias de sus figuras.