Pimentel: "Hay mucho presidentico queriendo ser el mesías del fútbol"

Refiriéndose a las Comisiones dentro de Dimayor, sentenció: "Hoy en día las Comisiones de hace dos o tres años no asumen la responsabilidad que deberían tener. No le dan ese respaldo a los clubes que nosotros les hemos dado en las asambleas. Yo siempre he dicho que en esas Comisiones tiene que haber gente de afuera y que sepa, no los mismos presidentes que no saben del tema. Hay que oponerse a realizar esas comisiones a dedo como lo hacen".

Y sobre la presidencia de la Dimayor señaló: "Siempre hemos elegido presidentes que vienen del mundo político y eso ha sido complicado porque la política con el deporte, en mi concepto, no puede jugar. Nosotros no respaldamos en las últimas dos votaciones, pese a que Ramón nos pidió apoyo a Jorge Enrique Vélez. Esto de traerlo de la política, con el fútbol no va".

Concluyendo la parte política se refirió al grupo opositor al presidente Vélez: "Ya es tal la división que hay grupos que parecen con los ojos vendados. Ya las cosas se hacen de rabia y de plancha, si ese grupo gana, qué bien, pero no se dan cuenta que el que realmente pierde es el fútbol por llegar así".