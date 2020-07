Pimentel sigue disparando contra los que defienden a Vélez en la Dimayor

“Acá hay un grupo de presidentes, me vine a enterar hasta anoche, que están hablando por Jorge Enrique Vélez para una indemnización. Pero esos presidentes no entienden, o no sé de qué lado es que están. ¿Es la misma plata del bolsillo de ellos? Nosotros teníamos que estar alegando con el señor Vélez y sus abogados. Pero resulta que hay tres o cuatro clubes que están hablando por Jorge Enrique Vélez.

Esto qué es, qué los lleva a ellos a defender a Vélez, qué había por debajo en todo esto. Qué había. Porque está bien que lo defienden, pero hay un punto donde no pueden pelear la indemnización en contra de los bolsillos de ellos mismos. Es una vaina de locos. Acá sí nos volvimos locos todos. Esta pandemia nos volvió nada”, dijo Eduardo Pimentel de manera vehemente ante la gestión realizada para concretar la salida de Jorge Enrique Vélez, cuestionado por su trabajo en la presidencia.

“A quién se le ocurre en esta pandemia mundial, en esta catástrofe, venir a armar todo el problema que se ha armado en el fútbol colombiano. A quién se le ocurre, por favor. Lo único que quieren es destruir, dañar. Y aún así quieren seguir metiéndole más problemas al tema. La verdad yo no lo entiendo”, agregó el dirigente del Boyacá Chicó, quien no dejó dudas de su malestar con el trabajo de Vélez en la Dimayor.