Pinto reconoció su gran error en Millonarios y habló del supuesto 'cajón' de los jugadores

Aunque por ahora está sin equipo para dirigir, Jorge Luis Pinto es recordado en el fútbol colombiano por su reciente y polémico periplo en el banquillo técnico de Millonarios, donde estuvo cerca de ser campeón, pero perdió algunos juegos definitivos. Luego, en el segundo semestre, su proyecto se vino a pique siendo eliminado en la primera fase y eso desembocó en su salida.

Ahora, con más calma y otra visión del caso, el experimentado adiestrador reconoció su gran error en Millonarios: “A muchos jugadores les cuesta el trabajo integral, o sea, pensar y ejecutar dentro de un contexto táctico. Eso les da duro en los entrenamientos y se bloquean. En Millonarios dijeron muchas cosas, que estaban cansados y cosas así, pero no, en los últimos partidos fue donde más corrimos; se perdió la concentración y había nerviosismo”, señaló en diálogo con ESPN.

Lea también: "A las patadas": el método de Manchester United para formar al gran Cristiano Ronaldo

“Eso les ha pasado a muchos equipos grandes, pero aparte de eso, la salida de varios jugadores veteranos cuesta y de pronto nos equivocamos en dejar salir a varios de ellos. Sentíamos que Ovelar no hacía mucho, pero después nos dimos cuenta que sí hacía; mismo caso de los centrales que a su manera también aportaban y después hicieron falta. Ese fue un error que yo dije que había cometido... pero ese vacío de la experiencia nos hizo falta en momentos difíciles”, enfatizó el timonel.

Continuó hablando de los momentos críticos de Millonarios: “Y luego los partidos que perdimos de la manera más infame contra América y Santa Fe que una vergüenza... hubo falta de seguridad y confianza. A mí me han dicho que los jugadores se me pararon, yo no he llegado a pensar que un solo jugador haya cometido eso”.

De interés: Dayro dio su versión de la pelea con Lucumí y pidió una nueva oportunidad en Nacional

Asimismo, hizo una crítica a los técnicos de la actualidad “Esa inmediatez que hay para formarse como técnico no es la ideal... primero hagan el proceso, un técnico que hizo un proceso bonito fue el ‘Cheché’ Hernández que estuvo en las divisiones menores del Cali y luego pasó a dirigir el equipo de mayores. No es fácil pasar de soldado a coronel, hay que ir quemando las etapas y adquirir el aprendizaje siendo asistente... no es la misma charla técnica, por ejemplo, también la preparación de los entrenamientos y de un modelo de juego”.