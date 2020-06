¿Podría volver al América? Guimaraes respondió con tristeza desde Costa Rica

América de Cali ya tomó la decisión de no continuar con el técnico Alexandre Guimaraes a partir del 14 de junio por cuenta de la crisis económica que atraviesa el club debido a la suspensión de la Liga Betplay por la pandemia del coronavirus y se vienen otras medidas complejas en el club. Por ello, ya están en la tarea de buscar un nuevo timonel, pero obviamente con un costo inferior al costarricense.

Alexandre Guimaraes ya sabe que no será el DT de América y en un diálogo con Direc TV Sports, mencionó sus sensaciones de manera muy respetuosa, pero con aire de decepción; y asimismo dejó claro que es poco probable que él pueda regresar al club cuando se controle la crisis mundial.

“Nosotros, en el momento que recibimos la suspensión, para nosotros fue un toque bastante fuerte de decir ‘por aquí la cosa ha cambiado’ y nosotros nos hemos movido (en el mercado), lo veo muy difícil, porque inclusive el presidente ayer dijo que ya entramos en una etapa de terminar el contrato, entonces siendo así es muy difícil”.

“Desde un comienzo siempre hablé de las formas, me parece que las formas como nos fueron comunicadas... la suspensión y para todo lo que nosotros hemos hecho en América y como ha sido la comunicación, me parece que las formas no han sido las adecuadas”, acotó el timonel costarricense.

Y finalizó mostrando su molestia: “Pero me parece que es algo que uno no pude hacer absolutamente nada y cada quien tiene sus maneras de actuar en términos de comunicar y lo hicieron para mí de una manera muy fría”.