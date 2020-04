Por poco y no era River: Pezzuti y una insólita revelación sobre Armani y Nacional

Franco Armani y Gastón Pezzuti son dos de los porteros más recordados en la historia reciente Atlético Nacional, debido al gran nivel que mostraron en el elenco antioqueño y especialmente por los títulos obtenidos, especialmente en el actual portero de River Plate.

Cuando Armani la ‘rompía’ con Nacional en torneos internacionales, llamó la atención de varios clubes y, según reveló Pezzuti, pudo ser Racing antes que River en la carrera del guardameta de la Selección Argentina y tal vez su historia y sueño mundialista pudo ser otro.

"Cuando Armani empezó a explotar en Atlético Nacional, justo desde Racing me pidieron referencias por otro jugador, y yo recuerdo que recomendé a Franco, para que lo vengan a buscar. Al final no se terminó dando", contó Pezzuti, referente de la historia de la Academia de Avellaneda en diálogo con el programa partidario ‘Esperanza Racinguista’.

Asimismo, recordó algunos momentos que lo marcaron en el título que obtuvo Racing en 2001 y donde él estuvo presente: “Antes del campeonato, Mostaza (Merlo) me dijo que me quería en el plantel y que iba a traer un arquero para competir, pero que iba a arrancar atajando yo. Siempre traté de aprovechar los momentos que me tocaban y aprender del arquero que supuestamente estaba mejor. Además, era complicado darle la chance a un pibe de inferiores en el arco".

Y cerró hablando del futuro que le gustaría tener en el mundo del fútbol: “Me interesa mucho más la parte administrativa que el ser director técnico. Me gustaría hacer algo como lo que está haciendo Riquelme en Boca".