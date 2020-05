¿Por qué el regreso a entrenamientos sería una nueva pesadilla para los equipos de la Liga Betplay?

Tras varias semanas de expectativa por saber la respuesta del gobierno nacional, finalmente la autoridades correspondientes, Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte, dieron el visto bueno para que los equipos de la Liga Betplay vuelvan a entrenamientos individuales el 8 de junio luego de casi tres meses sin hacerlo.

Así lo anunció Ernesto Lucena, señalando que los jugadores volverán a tocar el césped en sus respectivas sedes deportivas en diferentes fases. La última de ellas será la reanudación de la Liga a comienzos de agosto, con lo cual la Dimayor y sus socios, es decir, los clubes, deberán ahora definir el sistema de campeonato, ya sea retomando el torneo del primer semestre, iniciar otro, o hacer un solo campeonato en el 2020.

Son diversas las posibilidades que hay sobre la mesa de los equipos miembros del fútbol profesional colombiano. No obstante, una nueva preocupación aparece sobre el tablero para los dueños con el regreso a entrenamientos. Se trata de los salarios de los jugadores, el rubro más alto en la fila de egresos. El volver a las canchas obligará al pago normal de los sueldos, ya que los futbolistas están cumpliendo con las obligaciones laborales establecidas en sus contratos.

Ahí el tema se vuelve complicado, teniendo en cuenta que serán dos meses de prácticas, poniéndose a tono físicamente, trabajando la parte táctica, mientras que los clubes no reciben ningún ingreso hasta que se retome el campeonato colombiano. A ello se le suma, lógico, la ausencia de taquillas en los partidos, algo que solo sucederá hasta comienzos del próximo año en el mejor de los casos.

Cabe aclarar que los equipos que llegaron a un acuerdo con sus jugadores mantendrán dichos tratos hasta que comience la Liga Betplay, posiblemente. No obstante, aquellos que suspendieron contratos deberán reactivarlos en junio. De no hacerlo y de no volver a prácticas, podrían correr el riesgo de no competir oficialmente.