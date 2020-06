¿Por qué Guimaraes dijo que fue extraña su salida del América?

América de Cali sorprendió negativamente a todos sus fanáticos, incluso a los jugadores, confirmando y de mala manera la salida del técnico Alexandre Guimaraes. El contrato del estratega se vence la próxima semana, pero ya estaba suspendido hace un par de meses y por la crisis del fútbol Tulio Gómez confirmó que no hay dinero para extender el vínculo.

El timonel lo ha tomado con calma, pero no deja de lamentarse porque no considera justa su partida luego de ser campeón en el mes de diciembre y tener un proyecto de Copa Libertadores en curso. Sin embargo, no hubo un acuerdo y él se quedará en Costa Rica mientras América busca otro DT.

En diálogo con ‘Primer Toque’ de Win Sports, Guimaraes confirmó que ya no va más en el club vallecaucano: "Las palabras de ayer del presidente fueron muy claras, América ya está trabajando sobre una finalización de contrato, los jugadores me han llamado preguntando. Un amigo me hizo el favor de sacar las cosas del apartamento de don Tulio, así que esto ya no tiene vuelta atrás”.

Luego manifestó su decepción por salir de América, a pesar de tener un título en su haber: “Es una sensación extraña porque generalmente en esta profesión cuando uno sale de un equipo es porque casi siempre los resultados no acompañan. Esta etapa en América profesionalmente, a pesar de esta situación que no esperábamos, creo que podemos decir que el trabajo está hecho porque hemos logrado una identificación para América hacia todos los medios futbolísticos. Aparte de ganar la estrella 14 después de tanto tiempo y volver a poner al equipo en Libertadores, América se ha valorizado en todos los sentidos deportivos".

Sin embargo, cerró con tranquilidad por lo que logró imponer en el fútbol profesional colombiano: "Salgo con pena, pero al mismo tiempo sé que el trabajo se hizo y eso sí que lo puedo decir con el pecho inflado. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho, que ha tenido repercusión no solo en Colombia sino a nivel de Conmebol y eso es muy grato".