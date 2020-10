"¿Por qué me tengo que sentir mal?": certera respuesta de Cruz Real a sus críticos

América de Cali busca pasar la página del mal momento futbolístico en la Copa Libertadores y la derrota que sufrió la semana anterior contra Tolima en la Liga Betplay. El ambiente es tenso en torno al técnico Juan Cruz Real y su rendimiento, pero el timonel busca salir bien de esa situación.

En rueda de prensa, el estratega argentino fue indagado sobre cómo se sentía en América de Cali, esto teniendo en cuenta los últimos resultados, los rumores sobre su salida y las críticas que ha recibido desde el periodismo y la afición.

“Me siento muy bien, no sé por qué me tendría que sentir mal. Fundamento esto primero por el club en el que estoy, es un orgullo estar aquí y un orgullo conducir lo jugadores que conduzco. Porque realmente me han demostrado en cada partido que son ganadores y que quieren progresar; tienen compromiso con los que planteamos”, señaló en primera medida,

“Otro motivo para sentirme bien es que el equipo, con partidos difíciles en el medio local e internacional, ha demostrado estar a la altura, inclusive superarlos. Vuelvo a repetir, de los 7 partidos que jugamos, solo contra Universidad Católica no quedamos contentos con el rendimiento, en el resto fuimos superiores, pero sí nos falta profundidad”, agregó Cruz Real antes de enfrentar a Rionegro Águilas este domingo.

“Estoy muy bien, vamos en la mitad del torneo y faltan 10 fechas. Nosotros no llegamos acá para jugar solo una fecha, hoy estamos novenos con los mismos puntos del octavo. En la Copa, cuando llegamos el equipo estaba tercero y hoy sigue estando tercero, pero tenemos chances de Sudamericana”, acotó.

Y cerró cuestionando a quiénes de uno u otra manera piden su salida de América: “La verdad, lo digo con respeto, no sé por qué me tendría que sentir mal. Estamos en un proceso de progreso donde solo hemos jugado 7 partidos y tenemos que seguir por este camino, pero sí tenemos que buscar sumar de a tres”.