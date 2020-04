¿Por qué se acabó la era dorada de Santa Fe? Méndez no dudó en responder

En medio de la suspensión del deporte en Colombia, el fútbol ha sido muy afectado por la falta de ingresos; uno de los clubes más afectados ha sido Independiente Santa Fe, por la crisis que afrontaba antes de la pandemia y el presidente Eduardo Méndez hizo un balance sobre el presente del club capitalino.

En diálogo con ‘Liga Deportiva Postobón’, el directivo ‘cardenal’ respondió cuando le preguntaron por qué se había acabado la ‘era dorada’ de Santa Fe, teniendo en cuenta los numerosos títulos que obtuvo comparado con la crisis económica que vive el club bogotano en los últimos meses. Recordando que César Pastrana y Juan Andrés Carreño fueron los dos presidentes antes de su nueva gestión.

“Como toda empresa, se hacen malos negocios e inversiones, de pronto se toman medidas que no son efectivas y no van a servir para el buen funcionamiento. Mejor, dejemos el tema ahí, no es bueno mirar lo que hubo atrás, pensemos que hubo malas negociaciones, malas contrataciones y malas decisiones en algunos momentos que pudieron aprovecharse de mejor manera”.

Asimismo, el directivo del elenco rojo expresó que Santa Fe ya está cerca de obtener los recursos para cancelar la deuda hacia los uruguayos Facundo Guichón y Diego Guastavino, quienes demandaron al club ante la FIFA. Méndez dijo que el tema era de hace un tiempo atrás, intentaron darle largas al tema, pero ya es hora de cancelar.

Además, el directivo manifestó que por ahora no sabe qué hacer con el futuro de algunos jugadores que terminan contrato, porque es incierto el futuro de la Liga Betplay, donde él cree que es muy probable que no pueda existir actividad del fútbol profesional este año.