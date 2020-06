Posible reemplazo de Daniel Muñoz confesó su situación con Atlético Nacional

En medio de la difícil situación económica que atraviesa Atlético Nacional, uno de los alicientes económicos de gran importancia que tuvo fue la transferencia de Daniel Muñoz hacia el Genk de la primera división de Bélgica. Esta movida le dejó al equipo paisa una cifra cercana a los 3 millones de dólares en sus arcas para sanear la situación financiera parcialmente.

Sin embargo, en materia deportiva es un problema la salida de Muñoz. Era el capitán de Atlético Nacional y un jugador polifuncional que le brindaba varias alternativas a Juan Carlos Osorio en la zaga, el mediocampo y el ataque. Por eso desde el club estudian un posible reemplazo, primero en el actual equipo y luego buscar algún lateral en el mercado.

El nombre que saltó como posible fichaje de Nacional fue Yhormar Hurtado, lateral de 23 años que milita en Alianza Petrolera y que, a pesar de no estar en un club grande, ha dejado muy buenas impresiones en sus partidos de primera división. El futbolista dijo que le encantaría llegar al cuadro ‘paisa’, pero que por ahora no le ha llegado ninguna oferta.

"La posibilidad de llegar a Nacional no la sé. No me han dicho nada. He visto las redes, pero mi representante no me ha dicho nada. Ojalá se me dé la oportunidad, sería un sueño cumplido, a quién no le llama la atención llegar a Nacional", señaló en diálogo con ‘Múnera Eastman’.

En caso de decidirse, ese sería el púnico fichaje de Nacional en el mercado, puesto que renovó el vínculo de Cristian Mafla y Gustavo Torres; además del regreso de Neyder Moreno en la zona del mediocampo. En salidas, por ahora, solo se ha dado la de Daniel Muñoz y Alberto ‘Tino’ Costa.