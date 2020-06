Presidente de América puso nueva fecha al reinicio de la Liga Betplay

Hace un par de semanas, Dimayor recibió luz verde por parte del Ministerio del Deporte para poder reanudar la Liga Betplay en la primera semana de agosto con varias condiciones, cambios en el sistema de juego y protocolos sanitarios estrictos para preservar la salud de atletas y demás trabajadores. Sin embargo, el tema se ha dilatado; y por ende se aplazaría todo.

El 8 de junio debían empezar los entrenamientos individuales de los clubes, pero en esa fecha hasta ahora se entregará el protocolo desde el gobierno hacia las autoridades del fútbol, por ende, también se corren los entrenamientos colectivos para las últimas semanas de junio y algunos directivos piensan que la Liga ahora empezaría en septiembre y, por ende, solo se haría una en el año, cancelando la que se suspendió en marzo.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló al respecto: “A mí, personalmente, me gustaría terminar el torneo que iniciamos, pero no sabemos cuándo se reinicie la liga porque como están las cosas no creo que alcancemos a hacer los dos torneos", señaló en diálogo con ‘El Corrillo de Mao’.

Y luego confesó su pesimismo respecto al fútbol, al mismo tiempo que habló sobre el nuevo timonel de su equipo tras la salida de Guimaraes: “La idea es que el cuerpo técnico empiece un mes antes de reanudar la liga, no habrá ningún problema si el nuevo DT está por fuera porque yo creo que la liga no va a empezar antes de septiembre”.

Así las cosas, la idea ahora es cancelar la liga del primer semestre, sumar esos puntos a la reclasificación y empezar un nuevo torneo, pero dividiendo los equipos en grupos y jugando en sedes neutras sin público. Todo está por definir en las próximas dos semanas.