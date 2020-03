Presidente de Dimayor dice que en dos meses no habría dinero para los jugadores

El fútbol colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su reciente historia debido a la difícil situación económica que afrontan varios clubes, sumado a la ausencia de los dineros de televisión y ahora la suspensión del torneo por cuenta del coronavirus.

El presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se animó a calcular la cantidad de dinero que se perdería debido a la detención de certamen y aseguró que buscarán proteger a los futbolistas en medio de esta complicada crisis.

“Tenemos que pensar primero en la vida de nuestros jugadores. Aquí no se puede ser oportunista, hay que trabajar juntos; los futbolistas tienen derechos y deberes laborales, como cualquier trabajador”, señaló el presidente de Dimayor en diálogo con ‘Gente Pasión y Fútbol’ de Teleantioquia.

“Una de las preocupaciones más grandes para parar el fútbol fue los venteros, los de la boletería, la gente de logística. Todo lo que rodea el fútbol. Al mes en Colombia el fútbol mueve entre 30 y 40 mil millones de pesos”, comentó el directivo.

Además, contó que la crisis financiera se ve difícil en los próximos meses: “Nos preocupa que en 2 o 3 meses no haya con qué pagarle a ningún jugador si esto sigue así. Los patrocinadores dijeron que mientras el torneo no se juegue, no van a pagar”.

Y cerró negando la posibilidad de considerar la opinión de la agremiación de futbolistas: “No podemos tener ninguna relación con Acolfutpro… Aquí no se puede ser oportunista, hay que trabajar juntos”.