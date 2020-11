Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en exclusiva con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre el presente del balompié colombiano, específicamente en el partido de vuelta por los cuartos de final entre el Deportes Tolima y Junior, que ya no se jugaría en el Manuel Murillo Toro, sino en el estadio de Techo en Bogotá.

"Hasta ayer yo me acosté con que el partido se jugará en Techo. Ese es el estadio alterno que Tolima tiene registrado desde hace mucho tiempo. Ellos están ejerciendo de local y si el Instituto del Deporte de Ibagué me envía unos documentos diciendo que el estadio [Manuel Murillo Toro] no se puede utilizar, pues...”, dijo Jaramillo.

No obstante, el dirigente también contó que le llegaron unos papeles que dicen que la cancha como tal está en perfectas condiciones, pero no hay camerinos ni baños disponibles porque ya esa parte del escenario se encuentra en remodelación de cara al Sudamericano Sub-20 que se jugará en el país. “Hoy recibí un oficio que dice que sí se puede jugar ahora, pero no hay baños y camerinos, aunque la cancha está bien".

Acto siguiente, el dirigente de la Dimayor mencionó el comunicado del Junior que dio a entender una especie de ‘juego sucio’ en su contra por el cambio de estadio para la vuelta. Jaramillo explicó que es un tema que se le sale de las manos porque iniciaron ya las reparaciones de la edificación.

"Como si nosotros fuéramos parte de una confabulación... eso no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos? Si el instituto decide intervenir en el estadio y trabajar en él. ¿Qué culpa tenemos? Si se pudiera en su estadio nacional, perfecto. Y qué facilidades van a dar porque sin camerinos y baños es imposible jugar ahí. Esto no se trata en perjudicar al Junior. Esto es algo que sucedió de fuerza mayor”, aseguró el dirigente.

“Esperamos tomar la mejor decisión posible y el Junior no se vea perjudicado y le vaya muy bien", concluyó Jaramillo.