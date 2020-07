Presidente de la 'oposición' habló sobre la indemnización a Jorge Vélez en Dimayor

Sobre una posible salida de Vélez en la asamblea de Dimayor pactada para este viernes 24 de julio, Soto señaló: “No se puede cambiar el orden del día para pedir la salida de Jorge Enrique Vélez. En la asamblea pasada lo pedimos, pero no lo quiso hacer con triquiñuelas jurídicas y siguió atornillándose en el cargo; creemos que no lo vamos a colocar (el punto para pedir votación), pero creemos que antes de la asamblea, debido a las 20 cartas que pedimos su salida se podría dar su renuncia”, señaló en primera medida.

Luego arremetió contra él y los rumores sobre su pedido de una millonaria indemnización para abandonar el cargo: “El nombre del doctor Vélez no puede ser manchado porque no tenemos ninguna prueba de dolor, pero sí es hora que tenga dignidad y deje el cargo porque la mayoría ya no lo apoya. Y no es sensato que pida indemnizaciones cuando a los jugadores sí tocó pagarles menos por la pandemia y él sí conserva su salario intacto, pero no se rebajó ni un peso para dar ejemplo; ahora dice que lo tenemos que indemnizar y eso no tiene dignidad. Eso (el pedido de indemnización) se ha escuchado desde el comité de aplausos que él tiene”.

Bajo ese mismo panorama, en un diálogo de Eduardo Méndez con ‘Fanáticos’ de Antena 2 Bogotá, el directivo aseguró que es muy probable que Vélez sí cobre una importante indemnización para salir de Dimayor, pero que eso se tendrá que revisar y negociar según las estipulaciones que están implícitas en su contrato laboral como presidente de la entidad.