Presidente de Millonarios: la verdad del equipo femenino y cinco jugadores en duda

Durante casi 20 días de suspensión del fútbol colombiano y las alarmas que se han prendido en varios clubes y Dimayor, Millonarios ha sido uno de los clubes más sólidos en lo que respecta a temas económicos y de acuerdo con sus trabajadores para mitigar la crisis. Sin embargo, hay polémica en el entorno azul por el equipo femenino y algunas dudas del masculino por la finalización de contratos.

Al respecto, habló Enrique Camacho, presidente del club, quien manifestó algo de tranquilidad por las finanzas de la institución, pero deseando que todo vuelva a la normalidad con prontitud para evitar mayores complicaciones.

“Nosotros teníamos una reserva porque estamos previendo que la situación se alargara. Esto nos da unos ahorros para atender a la mayoría de trabajadores de Millonarios (cerca de 200). Los patrocinadores han venido apoyando a la institución, con pocos cambios significativos y entendibles. Equipos como nosotros que vivimos de las taquillas sí nos hemos afectado severamente”, señaló en primera medida en diálogo con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 Bogotá.

Posteriormente, mencionó al polémico caso del equipo femenino: “Nosotros no sabemos qué va a pasar con el torneo femenino, no habíamos iniciado actividades, solo era una preselección de candidatos y ahí llegamos a un acuerdo, pero no firmamos ningún contrato de trabajo. Eso está a la espera de la reanudación del campeonato y así se retoma la actividad”, explicó el directivo.

Luego se refirió a las dudas sobre el futuro de algunos jugadores de Millonarios: “Nosotros estamos por ahora esperando que pase todo este tema y ver cómo se va a reactivar la situación del fútbol. Nosotros tenemos con el ‘Tico’ Ortiz y otros cinco jugadores, contratos que se vencen en el mes de junio”.

Y cerró contando la difícil situación del rentado colombiano en materia de finanzas: “Hay varios equipos, más o menos 17, que venían en difícil situación económica y con esta pandemia sí podrían entrar a una crisis, pero no es el caso de Millonarios”.