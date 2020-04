Presidente de Nacional asegura estar muy preocupado por la economía del club

Los días pasan y la situación que vive el fútbol profesional colombiano continúa generando preocupaciones en los clubes que no tienen cómo pagar nóminas al no estar recibiendo el dinero de boletería y derechos de televisión.

Este es el caso de Atlético Nacional, tal vez el equipo más poderoso del país a nivel económico. Y es que el presidente del club, Juan David Pérez, aseguró en charla con Win Sports, que la situación no ha sido fácil para ninguna institución del fútbol, puesto que el golpe es muy duro y difícil de superar.

"La suspensión del campeonato no ha sido fácil para los clubes. Los impactos son complicados desde todo punto de vista, no solo para el equipo profesional masculino, sino para toda la organización; pero no podemos ser egoístas, no es una situación que afecte solo al fútbol, sino a todos los sectores económicos", explicó Pérez, que espera poder superar la crisis.

Frente a la situación que se vive, Pérez explicó que Nacional sigue trabajando fuertemente para cumplir cada observación del Estado, además procura cuidar al plantel de futbolistas lo máximo posible.

"Seguimos trabajando con todos los grupos de interés para mitigar al máximo los impactos. Adoptamos todas las medidas del Gobierno Nacional, queremos protegernos y cuidarnos, seguimos atentos a todas las medidas que impacten nuestra industria", resaltó.