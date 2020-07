Presidente de Nacional confirmó y criticó la fecha para elegir nuevo presidente de Dimayor

El pasado viernes se decidió en Dimayor que Jorge Enrique Vélez no sería más el presidente de la entidad debido a las numerosas inconformidades de varios equipos respecto a su gestión y lo que ha sucedido en materia deportiva y económica. Ahora, empieza la carrera para elegir el nuevo mandamás y se haría pronto.

Según confirmó Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, el 7 de agosto se hará la elección: "Sí, efectivamente se fijó ese plazo. Me parece algo prematuro, creo que no tenemos por qué ponernos esa soga al cuello, sabemos de las urgencias que tenemos, pero eso no nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas; creo que mientras se encuentra la persona, los presidentes de clubes debemos acompañar al encargado y asesorarlo en las diferentes decisiones que se tomen en los próximos días. Es una decisión que no la podemos tomar a la carrera".

Y puntualizó en las prioridades que debe tener el nuevo presidente de Dimayor: "Tendrá que enfrentarse a una serie de temas complejos... Lo primero que debe hacer es definir el marco estratégico de nuestra organización del campeonato, generación de nuevos ingresos, desarrollo comercial, manejo de la imagen de la Dimayor, mecanismos de apoyo y fortalecimiento de los clubes afiliados; buscar avanzar y tener cosas concretas e importantes en el tema de ‘fair play’ financiero; fortalecer la relación con los gobiernos locales".

Cabe señalar que la lista de candidatos está reducida a cuatro nombres: César Pastrana (expresidente de Santa Fe), Gustavo Alberto Lenis Steffens (empresario propuesto por el Deportivo Cali), Luis Fernando Jamarillo (empresario con experiencia en Bavaria) y César Camargo (hijo del presidente del Deportes Tolima); siendo los últimos dos los supuestos más opcionados para ganar la elección.