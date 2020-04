Presidente de Nacional habló de la posibilidad de que no hayan descensos

En medio de las discusiones que se vienen presentando entre los máximos dirigentes de los equipos del fútbol colombiano para la reanudación del fútbol en el país, uno de los puntos que se llegó a analizar fue el de evitar los descensos para el presente año, entendiendo que los pocos partidos a disputar y la situación que se presentará con el calendario puede perjudicar a varios de los equipos participantes en el certamen.

En ese sentido, el presidente de Nacional, Juan David Pérez se manifestó. "No es el momento de entrar a tomar decisiones que impacten el reglamento y la forma en la que arrancamos el campeonato. Acá el gran tema es la incertidumbre y las fechas que vienen. Cuando se sepa cuáles son los días, se deben tomar decisiones respecto a la cantidad de fechas para un campeonato. Hace un mes se aprobó que se mantuviera el mismo campeonato, pero en la medida en que esto se demore, habrá que reconsiderar", aseguró el dirigente al programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Posteriormente, bajo ese mismo discurso, aseguró que en estos casos se pueden modificar algunas cosas, sin embargo, lo esencial no puede variar y estos puntos no entran los descensos, como se llegó a sugerir: "En principio no se pueden cambiar las reglas fundamentales para que el campeonato continúe tal como se arrancó".

Finalmente, para concluir, Pérez se refirió al diálogo que están llevando los presidentes de los equipos e hizo énfasis en el objetivo de llegar a acuerdos y la importancia de lo que se viene realizando: "A mí no me gusta exigir, hay que mantener el buen diálogo. Con Federación y Dimayor vamos a compartir la situación y pedir y ver cómo nos pueden ayudar. Llevamos dos reuniones bastante importantes, pero en el mejor de los ambientes, con propuestas, argumentos, ideas, que toca convertir en iniciativas para escalar a Dimayor".