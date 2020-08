Presidente de Nacional le respondió a Tulio Gómez por la última oferta que hizo

Atlético Nacional está a la expectativa de blindar su plantilla de jugadores previo al reinicio de la Liga Betplay, puesto que no llegaron refuerzos y la salida de Daniel Muñoz fue un golpe duro para el equipo de Juan Carlos Osorio en su funcionamiento. El torneo colombiano se desarrollaría desde el 15 de septiembre.

El presidente del club verde, Juan David Pérez, aceptó que sí huno una propuesta de América de Cali por su delantero Gustavo Torres, pero que por ahora su respuesta fue negativa porque el elenco vallecaucano quiere un préstamo y ellos solo se desprenderán de algún futbolista en condición de venta. Y eso le respondió a Tulio Gómez, máximo accionista escarlata.

"Por Gustavo Torres hacia el América de Cali sí hubo un interés, Tulio Gómez me escribió esta mañana y está descartado que vaya al club escarlata en préstamo como lo quieren, bajo estas condiciones no es viable para nosotros", señaló el directivo de Nacional en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

Y complementó su idea hablando de la situación de Cristian Mafla, un futbolista que interesa en Argentina: “La información que tenemos de Mafla para Independiente es solo de prensa y rumores, no ha habido ninguna comunicación de club a club. Nosotros hoy no tenemos como opción prestar los jugadores, es complicado… No tenemos ninguna propuesta por algún jugador de Nacional en este momento y si se llega a dar solo sería por venta".

Asimismo, el presidente de Nacional tuvo un espacio para dar una corta opinión de la noticia que revolución el mundo del fútbol por el anuncio de Messi y su salida del Barcelona: "Como hincha de fútbol deja muchísimas reflexiones en este tema de Messi, sorprende; pero como directivo, hay que tener cautela porque uno no sabe cómo es ese tema en lo interno".