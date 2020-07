Presidente de Santa Fe dio malas noticias sobre el futuro de Fabián Sambueza

“Fueron 102 millones de pesos los que le robaron a Santa Fe: cobraron unos cheques y las autoridades están investigando lo que pasó y en el momento oportuno daremos el informe de lo sucedido”, contó el directivo en un caso de hurto a la institución que se reveló hace dos semanas.

Sobre el jugador argentino, dio detalles: “Con Sambueza por ahora estamos muy distantes, está muy difícil porque estamos en una situación muy complicada económicamente y debemos operar. No se han cortado los diálogos y tampoco se han avanzado...”.

Sobre un posible reemplazo en el mediocampo en caso que no puedan contratar de nuevo a Sambueza, explicó: “¿Con qué plata traigo a otro? Santa Fe no puede prometerle al jugador y al empresario lo que no puede cumplir, ni a los hinchas otro futbolista”.

Y cerró halando sobre la difícil situación económica del club, que ya vivía un momento muy adverso antes de la pandemia y ahora se ha agravado: “Ya tenemos acuerdos con muchos jugadores respecto al tema de salarios. No he contabilizado el hueco financiero del club porque esta crisis no ha finalizado, por ahora no puedo hablar de números porque eso sería muy imprudente”.

Respecto a Sambueza, cabe señalar que la diferencia entre ambas partes es muy alta y que con sus empresarios siguen en negociaciones y propuestas con Santa Fe, puesto que el jugador quiere continuar en Bogotá y se siente muy a gusto con el proyecto de Hárold Rivera. Sin embargo, también han mencionado que, en caso de no avanzar más con el elenco rojo, estudiarán otras ofertas que han dejado a un margen en el fútbol internacional.