Presidente de Santa Fe habló del posible regreso de Darío Rodríguez

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló de todo en charla en exclusiva con 'Planeta Fútbol' de Antena 2. El dirigente se le preguntó exactamente por la posibilidad para que el jugador Darío Rodríguez regrese al club 'cardenal', como muchos medios han señalado en los últimos días.

Méndez fue certero al afirmar que por ahora Darío Rodríguez no está en los planes para que regrese a la institución; asimismo, descartó cualquier posibilidad para que algún refuerzo de renombre arriba al club en este momento.

Por ahora, Rodríguez continuará en el Correcaminos de la segunda división del fútbol mexicano, a la espera de cualquier opción para poder continuar su carrera deportiva. Precisamente sobre su trayectoria, hay que resaltar su pasado con la camiseta de Santa Fe, donde marcó la diferencia desde el año 2013 al 2015.

Entretanto, Santa Fe esperará qué puede definir sobre el futuro deportivo de Fabián Sambueza, jugador que ha sido pieza importante del club en los últimos años, pero que todavía no confirma si seguirá o no con la camiseta 'cardenal'. Lo cierto es que la institución no puede hacer una oferta mayor en el ámbito económico, ya que no pasa por su mejor presente financiero, culpa de la pandemia Covid-19 y lo vivido en los años anteriores.