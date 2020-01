Presidente de Santa Fe, inconforme con dinero recibido por transferencia de Dylan Borrero

Independiente Santa Fe tuvo una barrida de jugadores tras finalizar el segundo semestre de 2019,. Partieron del equipo varios jugadores que remataron el año con Hárold Rivera y también se terminó contrato con una buena cantidad de futbolistas que tenían vínculo con el club, pero estaban cedidos en otros clubes.

Entre la salida de todos estos jugadores, partió el delantero Dylan Borrero. El joven atacante fue anunciado hace una semana por el Atlético Mineiro de Brasil y él señaló que cumplió un sueño tras llegar al Brasileirao, torneo que actualmente es el certamen más competitivo de Latinoamérica.

Sin embargo, el fichaje no fue tomado por sorpresa en Santa Fe, porque desde varios meses atrás, cuando Gerardo Bedoya le dio las primeras oportunidades en el primer equipo de un club sumido en la crisis, despertó el interés de empresarios y veedores internacionales que valoraron su movilidad en ataque y su buena talla; por lo que la negociación se dio con Juan Andrés Carreño como presidente.

No obstante, el presidente Eduardo Méndez manifestó que no quedó a gusto por el dinero recibido por la transferencia del canterano a las filas del cuadro brasileño, aunque dijo que no puede asegurar que algún dinero de ese futbolista y otros, en casos similares, estén yendo a manos de otras personas; esto teniendo en cuenta el déficit de casi 30 mil millones que padece el cuadro capitalino.

Dylan Borrero fue anunciado por Atlético Mineiro apenas cumplió sus 18 años de edad el 5 de enero de 2020 y fue presentado como una ‘joya colombiana’, aunque es posible que todavía no tenga participación directa en el primer equipo del ‘galo’.