Presidente de Santa Fe sobre la economía del club: "No sé si aguantemos hasta marzo"

Luego de su participación en el Torneo ESPN, Independiente Santa Fe ultima detalles para su debut en la Liga Betplay el próximo viernes visitando al Once Caldas en Manizales. El equipo ‘cardenal’ aún está pendiente de finiquitar un refuerzo, pero continua los entrenamientos en su sede de Tenjo.

Por otro lado, el tema económico es algo que inquieta a la divisa capitalina en los últimos meses por cuenta de un importante déficit que atraviesa el club tras las administraciones pasadas y el presidente Eduardo Méndez explicó que en parte esto se ha dado por un dinero que prometió Dimayor, pero que aún no ha llegado a los equipos.

“Todos estamos esperanzados en que llegue una plata de derechos de televisión internacional y no llega... personalmente he sido incrédulo en que llegue, pero como todo el mundo, estamos esperando el milagro”, enfatizó el directivo en diálogo con ‘Noticias Cmi’.

Sobre el mal momento económico de Santa Fe, explicó: “Yo no sé si aguantemos hasta marzo, pero vamos a buscar recursos y mirar qué se puede hacer... la posición de muchos equipos es complicada y delicada, la parte económica influirá mucho en las decisiones que se tomen”.

También habló de la división que hay entre algunos clubes de Dimayor: “No es que seamos oposición... no somos partidarios de muchas cosas que se han hecho, algunos equipos siempre hemos hablado de 13 o 14, pero no es oposición, es analizar los hechos que se hacen en la administración”.

Y cerró hablando sobre dos patrocinadores que llegarán a Santa Fe en los próximos días: “Tuve una reunión, me dijeron que iban a ir en la ayuda económica, pero vamos a determinar el valor y la posición en la camiseta. Hay otra que estamos esperando su participación o nos den la posibilidad de negociar con otra marca”, finalizó el directivo.