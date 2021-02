Presidente del Cali le pone freno a la salida de Palavecino hacia River Plate

Deportivo Cali ha tenido días intensos en la última semana por cuenta de Agustín Palavecino y una novela que se formó con River Plate por la transferencia del jugador al fútbol argentino. Ahora sí parece que emigrará, aunque con una oferta más razonable para el elenco verdiblanco.

River primero ofreció 250mil dólares por el préstamo de un año y Cali no quiso, lo subieron a 300mil, pero era insuficiente. Por ende, el equipo argentino decidió comprar el 50% de los derechos deportivos de Palavecino que pertenecen al azucarero y el restante sigue en manos de Platense.

Lea también: Junior: Dos lesionados, dos bajas y una duda para la fecha 6

Palavecino y su empresario presionaron al Cali para que negociara y por eso no fue convocado a dos de los últimos tres partidos. En argentina dicen que ya es un hecho su partida, pero el presidente del Cali le ha puesto freno a esta situación, aunque no descarta que sí se finiquite más adelante.

“La novela Palavecino aún no termina, solo hasta cuando haya firma… No tengo ni idea de dónde sacaron la información que él jugador viaja esta semana", señaló el presidente Marco Caicedo en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

De interés: Barcelona confirmó la dura lesión del uruguayo Ronald Araujo

"Se han adelantado conversaciones, hay un acercamiento, pero no ha llegado la oferta formal de River Plate; cuando llegue la revisamos y analizamos con lupa… Vamos a asegurarnos con el jugador, hasta que no haya absoluta certeza y se blinde lo que se ha conversado, no habrá nada", enfatizó el directivo recordando que antes la palabra tenía mucho valor, pero que ahora los negocios se hacen solo con la firma y el dinero.

"Hasta que no veamos en el papel todo lo acordado no hay nada, estamos tomando los pasos correctos en defensa de la institución", finalizó Caicedo.