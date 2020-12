Presidente del Cali sobre el futuro de Roa: "Para nosotros sería un refuerzo"

Deportivo Cali se prepara para la próxima temporada y por ende, los directivos junto al técnico Alfredo Arias estudian los refuerzos que llegarán al cuadro ‘azucarero’.

Uno de los nombres que ha sonado en los últimos días ha sido el del campeón (2015) con el Deportivo Cali, Andrés Felipe Roa, a quien no le deciden qué pasará con su futuro, ya que su actual club, Independiente de Avellaneda (Argentina) no ha hecho uso de la opción de compra.

Le puede interesar: Ni América, ni Nacional: sorpresivo destino para Rangel y su salida de Junior

El pasado 10 de diciembre del 2020 se venció el plazo que tenía el equipo argentino de hacer uso de la opción para quedarse con el volante colombiano, por lo que Roa empieza a sonar para ‘reforzar’ al conjunto vallecaucano.

Según el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, el club no ha tenido novedades por parte de Independiente: “nos dijeron que era muy probable que Independiente no haga uso de la opción, pero debemos esperar para saber cómo accionar con el jugador. Para nosotros sería un refuerzo”, manifestó en el portal Infierno Rojo de Argentina.

Por otra parte, el club de Avellaneda habría abonado 1.350.000 dólares por el préstamo, pensando en la posibilidad de poder quedarse con el 80% de los derechos deportivos del colombiano.

Vea también: Durísimos reproches de Alexis García contra sus jugadores tras derrota ante Santa Fe

No obstante, el conjunto ‘verdiblanco’ tiene un pensamiento claro sobre el tema: “necesitamos el dinero para seguir con nuestro proyecto deportivo. No queremos un jugador a cambio del pase (…). Si hubiera un llamado formal por parte de Independiente se podría analizar una extensión en los días de negociación, solamente porque tenemos buena fe, pero eso no ha ocurrido”, sentenció Caicedo.

Finalmente, el jugador espera que las cosas lleguen a buenos términos, teniendo en cuenta que desde su llegada al ‘Rey de Copas’ en 2019, ha logrado anotar dos goles en 25 partidos jugados.