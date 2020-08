Presidente del DIM dio luces sobre los posibles refuerzos que podrían llegar

En medio de la larga suspensión a causa de la pandemia, Independiente Medellín es uno de los clubes que más partidas ha sufrido en lo que respecta a jugadores importantes, siendo dos de ellos los que más extrañan los aficionados, en primera instancia Adrián Arregui y, posteriormente, Andrés Ricaurte, quien se marchó al fútbol de la MLS luego de que se especulara mucho respecto a su futuro.

Le puede interesar: James da la noticia en el regreso a los trabajos de Real Madrid

Al respecto, el presidente del equipo 'Poderoso', Jairo Andrés Vélez, habló en 'Planeta Fútbol' de Antena 2, refiriéndose, además a la llegada de dos nombres que han sonado, Jown Cardona y Jackson Martínez, arrancando por Cardona. "Yo, como presidente, no he tenido contacto con el empresario ni con el jugador, tengo entendido que el futbolista ha hecho acercamientos con el grupo téncico, pero no es algo que estemos revisando. En esa posición nosotros estamos tranquilos", afirmó el directivo.

Posteriormente, reconociendo la situación actual de Jackson Martínez, quien está en constantes diálogos con el equipo, afirmó: "Con Jackson estamos pendientes de seguir las conversaciones con él, hemos hablado de manera amena con el jugador y con Gustavo Gallo; así que estamos esperando definiciones de él y de su futuro. Son conversaciones muy amenas con él, pero estamos esperando definiciones y mantenmeos las converaciones".

Lea también: Desde América confiesan las opciones para fichar a Dayro Moreno

Finalmente cerró hablando de dos de los que se fueron, Andrés Ricaurte y Adrián Arregui: "Andrés Ricaurte no se puede reemplazar, tenemos un buen volante en esa posición que es Javier Reina, él (Andrés) fue capitán y referente. Uno no reemplaza jugadores, reemplaza posiciones, así que estamos tranquilos en ese sentido rspecto a la partida de Andrés al FC Dallas".

Y sobre Arregui, señaló: "Lo de Adrián fue una situación especial por casos familiares, por lo que consiguió equipo tras volver a Argentina".