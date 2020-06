"Presidentes y Dimayor deben ponerse de acuerdo para el reinicio del torneo"

El volante de Deportes Tolima, Carlos Robles, sabe que el regreso al fútbol es fundamental y, aunque no sabe qué sucederá, pues les han dicho muchas cosas, es claro al asegurar que hay necesidad de volver a las canchas y que las partes deben funcionar en conjunto para que esto se dé rápidamente. Con base en ello, el futbolista habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y dejó clara su posición.

"Nosotros no tenemos conocimiento, se había escuchado que ayer iniciábamos trabajos individuales, pero estamos a la expectativa de cuándo vamos a comenzar. Estamos trabajando vía virtual", arrancó asegurando el jugador sobre la posibilidad de volver a las prácticas.

Luego, continuando con lo que se ha oído, remarca: "Lo que se escuchó es que la Dimayor quería que el Gobierno diera un aval al fútbol. Lo primero que sedijo fue que el Gobierno había dicho que fútbol no y eso nos generó preocupación. Pero sí creo que deben ponerse de acuerdo entre Presidentes y Dimayor, pues ya todo está en manos de ellos para el reinicio del torneo. La única demora en ese caso va a ser que se pongan de acuerdo".

Sobre los requisitos que podrían solicitarse en un protocolo, Robles remarca: "Tolima puede cumplir con los requisitos, nosotros tenemos una sede, a la que le falta un poco para terminarse, pero sí tiene lo suficiente para cumplir: seis canchas, dos camerinos y mucho más".

Así que muestra su preocupación por esta situación: "Todos los que hacemos parte de este deporte hoy nos estamos viendo afectados, él (Gabriel Camargo) nos dice que es muy complejo todo para el club porque sabemos que los ingresos no son los mismos, así que esperemos que todo se solucione. Las mismas preocupaciones que él tiene las tenemos nosotros porque ya son tres meses alejados de las canchas, así que tener mucha paciencia y esperar a ver qué sucede".

Sobre s continuidad con deportes Tolima y la posibilidad que se mencionó de ir a River en algún momento, dijo: "Mi contrato vence el 20 de diciembre de 2020, lo de River se escuchó en un momento pero yo nunca recibí algo formal, solo fueron dichos y nunca pasó de eso. Este mercado de junio, seguramente, estará muy complejo por toda esta situación económica que estamos viviendo, aunque uno ve que en Europa los equipos siguen contratando y, aunque se han atrasado las ligas, hay clubes moviéndose, así que a medida que las ligas vayan tomando ritmo de competencia, el mercado se va a reactivar".

Y concluye: "Tolima me ha brindado estabilidad en todo sentido y uno siempre tiene la expectativa de seguir creciendo. Si el fútbol y la vida me dan la posibilidad de ir al exterior, pues bienvenida sea, pero ahorita estoy tranquilo acá porque me han acogido y me han respetado".