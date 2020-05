Primer equipo de la Dimayor que públicamente dice no a reunión con Álvaro Uribe

Revuelo generó el anuncio que hicieron la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol de una reunión con el ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para analizar la crítica situación que vive el fútbol profesional tras la suspensión del campeonato hace dos meses. De momento no hay aval del gobierno nacional para dar vía libre a la Liga y Torneo Betplay de retomar las acciones a puerta cerrada.

La decisión de tener un encuentro con uno de los líderes políticos más importantes del país, pero al mismo tiempo que más controversia genera, ha dado lugar a todo tipos de conjeturas en torno a las razones de llevar a cabo la charla. Cabe indicar que el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dio muestras la semana de estar en desacuerdo con algunas posturas de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.

Al respecto, el presidente de Cortuluá, Óscar Martán, quien ha sido crítico de la gestión del directivo que está al frente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, se convirtió en el primer directivo, representante de uno de los clubes profesionales, en decir públicamente que no asistirá a la reunión con Álvaro Uribe Vélez por considerar que sería politizar el actual momento que vive el balompié nacional.

"El ex presidente Álvaro Uribe Vélez puede tener las mejores intenciones, pero eso puede generar apreciaciones que quizás hoy no le ayuden al fútbol", comentó Martán en diálogo con el programa Zona Libre de Humo. Agregó que "El ex-presidente es una imagen que polariza, es una gran figura para muchos y para otros no. Hoy estamos necesitando otras soluciones", agregó el presidente de Cortuluá.