Primeras declaraciones de Diego Novoa como arquero de América

Tras conseguir su décimo quinta estrella del Fútbol Profesional Colombiano, el máximo dirigente del América de Cali, confirmó la contratación del nuevo arquero que le hará la competencia al portero venezolano, Joel Graterol.

A partir de la próxima temporada donde el conjunto ‘escarlata’ jugará la Copa Libertadores, la Liga y Copa Betplay, el guardameta Diego Novoa estará bajo las órdenes del estratega campeón argentino, Juan Cruz Real. Hay que recordar que Novoa firmaría por dos años y llega como jugador libre, por lo que los directivos de los ‘Diablos Rojos’ no tuvieron que pagar por su transferencia.

Le puede interesar: Lo que se sabe en Dimayor sobre la Superliga 2021 entre América y Santa Fe

El portero ex La Equidad, mostró su felicidad al llegar a una institución grande del FPC y por eso, está a la espera de que le hagan su llamado para finiquitar los detalles para estampar su firma en el contrato: “Estoy esperando que me confirmen la fecha exacta del viaje. Mi representante me notificó que había un acuerdo formal y solo faltan los exámenes médicos”, expresó el bogotano a Futbolred.

Por otra parte, el portero capitalino resaltó su llegada al bicampeón de Colombia: “Sin duda es el equipo que está mandando la parada hoy en día en Colombia, es motivante para mí, me lleno de felicidad al recibir la notificación de parte de mi representante de que voy a llegar al equipo más grande, así que esa era la idea de salir de Equidad y la felicidad es enorme”.

Vea también: El futuro de Juan Cruz Real y las negociaciones que busca con América de Cali



En medio de sus declaraciones, el arquero bogotano comentó sobre el juego que implementa Juan Cruz Real entre sus dirigidos donde percibe que es un conjunto con “muchísimas variantes” que tiene un equipo joven y por ende, el argentino pudo aprovechar al máximo todo el potencial que el ‘Kinder’ vallecaucano logró demostrar a lo largo del torneo colombiano. No obstante, resaltó la entrega y experiencia de su goleador caucano, Adrián Ramos, quien demostró liderazgo fecha tras fecha.