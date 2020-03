Primeras dos bajas de Santa Fe para visitar al Deportivo Pereira

El empate de Independiente Santa Fe ante Atlético Nacional 2-2 en Bogotá dejó al elenco rojo mal parado de cara al enfrentamiento de este domingo contra el Deportivo Pereira. Y es que ya son dos bajas confirmadas las que tendrá el rojo para el juego frente al 'matecaña', y por si fuera poco se podría conocer una tercera ausencia.

La primera no presencia será la del goleador de Santa Fe Diego Valdés, que recibió doble tarjeta amarilla ante Nacional y tendrá que pagar una fecha de suspensión. Dura baja teniendo en cuenta el nivel por el que está pasando el futbolista.

En 563 minutos actuados, Valdés lleva 5 goles en este semestre con Santa Fe y es hoy por hoy el titular indiscutido del equipo 'cardenal'. El antioqueño tiene 29 años y esta es su primera temporada con el rojo bogotano.

La segunda ausencia será la del lateral Dairon Mosquera, que sufrió una lesión en el isquiotibial. Se espera que Santa Fe confirme el parte médico para ver cuánto tiempo de baja estará el futbolista, en un principio será este domingo contra el Pereira.

"Me preocupa lo de Dairon Mosquera, porque la banda izquierda siempre ha sido un problema. Tiene problema en el isquiotibial, espero que no sea grave, y si no miraremos una variante. Tendremos estos días para mirar", dijo el técnico Harold Rivera al respecto.

Por otro lado, hay que esperar el parte médico del arquero Leandro Castellanos, que recibió un fuerte golpe en la cabeza. Santa Fe confirmará la noticia en las próximas horas.