Problemas financieros dejarían al Deportivo Cali sin una de sus principales figuras

Aunque Deportivo Cali se pudo dar el lujo de dar una mano a la población más necesitada del Valle del Cauca en medio de la pandemia del coronavirus, la situación económica de la institución ‘verdiblanca’ no es la mejor y por eso han tomado algunas medidas financieras, especialmente con el plantel de jugadores.

Primero hicieron una rebaja colectiva de salarios mientras se reactiva la Liga Betplay y ahora estudian la situación de uno de los mejores jugadores del equipo de Alfredo Arias: Andrés Colorado, joven futbolista con gran potencial y que se ha ganado un lugar en el club.

El propio presidente del Deportivo Cali manifestó que Andrés Colorado está próximo a vencer su préstamo con el club el próximo 30 de junio y que la idea es pedirle a Cortulúa un negocio para extender el vínculo, aunque el contrato dice que ya debería comprar sus derechos deportivos. No obstante, busca una excepción por la crisis del fútbol colombiano.

“Colorado tiene contrato hasta junio 30 y estamos a la espera de hablar con Ignacio Martán (presidente de Cortuluá) para prorrogarlo, comprarlo es imposible… Colorado ha demostrado todo el potencial que tiene, es parte fundamental del engranaje del equipo", señaló Marco Caicedo en el programa ‘Zona Libre de Humo’, al mismo tiempo que confirmó que Darwin Andrade estará seis meses en el club.

“Estamos apuntando para aportar un trofeo este mismo año al club, somos optimistas, creemos que somos uno de los equipos que saldremos más fortalecidos de la crisis… Yo trato de mantener a los jugadores motivados, esto del confinamiento no es fácil, mañana tengo reunión con ellos", acotó Caicedo sobre la realidad del Deportivo Cali.

Y cerró dando su postura sobre los conflictos que se han evidenciado entre los directivos de Dimayor: "No es un secreto que no hay armonía en el FPC, hay un grupo de oposición, siempre he manifestado mi neutralidad en ese tema, pero la institucionalidad es sagrada y como club la defenderemos".