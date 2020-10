Problemas para Tulio Gómez: América sería demandado por deudas de fichajes

Cuando América de Cali tenía una leve tranquilidad deportiva y administrativa tras unas semanas complicadas por su eliminación en tornos internacionales, ahora tiene un problema cerca por cuenta de el jugador Cristian Arrieta y una deuda pendiente.



América de Cali fichó al joven lateral proveniente de Envigado en diciembre de 2020 para que empezara su temporada en enero. El equipo escarlata adquirió el 50% de los derechos deportivos del jugador y el cuadro naranja conservó la mitad restante.

América y la directiva comandada por Tulio Gómez llegaron a un acuerdo de pago por medio de cuotas, pero Ramiro Ruíz, presidente de Envigado, expresó que le han incumplido con lo pactado y que ya hay varios meses de retraso, por lo que en los próximos días podría llegar una demanda.



"Hasta hoy, América no nos ha pagado lo pactado al 30 de junio por la primera cuota del jugador Cristian Arrieta. Esperamos poder llegar a un acuerdo con América de Cali y si no tocará tomar decisiones que sean dichas por la parte jurídica", comentó el presidente del cuadro antioqueño en 'Deportes sin tapujos'.

Envigado también tiene un litigio pendiente con Millonarios por el caso de Jéfferson Martínez y un pago que reclaman por la opción de compra que tenía el azul por el jugador.