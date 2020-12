Qué dijo Hubert Bodhert sobre el interés del Independiente Medellín

Aunque el presidente del Independiente Medellín, Jairo Vélez, confirmó hace unas semanas a Humberto Sierra como el estratega encargado para dirigir la próxima Liga Betplay, el nombre del técnico Hubert Bodhert, quien aún pertenece al conjunto Once Caldas, se ha venido mencionando en las huestes del 'poderoso de la montaña'.



Y es que al técnico cartagenero aún no se le ha resuelto su condición contractual con el cuadro ‘albo’, a pesar de los resultados en la presente Liga Betplay, por lo que él prefiere guardar silencio frente a la situación.

Por tal razón, Bodhert, quien viene de recuperarse del Covid-19, aseguró al diario ‘La Patria’ que ha preferido no decir nada porque “sin hablar veo que hay mucha noticia, prefiero ser respetuoso y hablar cuando me toque hacerlo".

"Decir que ya sé lo que viene después de un partido como ese (frente a Millonarios), no creo que sea un irrespeto, pero si lo tomaron de esa manera, quiero que sepan que no ha sido mi intención. He sido respetuoso de todo lo que dicen y nunca he entrado a debatir sus pensamientos o conceptos que emitan y así me mantendré", aseguró el estratega tras caer goleado ante Millonarios en la ‘Liguilla de Perdedores”.

Hay que recordar que Once Caldas se juega un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana en donde deberá enfrentar el próximo sábado al Boyacá Chicó para recuperar los puntos perdidos ante los ‘embajadores’ en la denominada 'Liguilla de Eliminados' de la Liga Betplay.