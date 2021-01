¿Qué dijo Millonarios sobre oferta de Guaraní por De Los Santos?

Luego del rumor de las últimas horas sobre la salida de Matías de los Santos, un referente de la zaga del equipo de Millonarios, se pudo conocer que el central ‘Charrúa’ continuaría -por el momento- bajo las órdenes del director técnico Alberto Gamero.

Según se conoció, el interés llegó desde tierras paraguayas, exactamente desde el subcampeón de la liga de ese país, el Club Guaraní, que es dirigido por un conocido del FPC, como lo es Gustavo Costas.

Hay que recordar que De los Santos regresó al ‘embajador’ luego de su paso por el club argentino Vélez Sarsfield, donde no tuvo una buena temporada. No obstante, el zaguero uruguayo fue uno de los pilares de la defensa de Gamero y por ende, se espera que ningún jugador del club se marche a pocos días de iniciar la Liga Betplay. Millonarios enfrentará a Envigado en el estadio Palogrande de Manizales ya que no le fue prestado el estadio El Campín por parte de la Alcaldía de Bogotá.

Por otra parte, Millonarios espera cerrar un fichaje más para dejar lista la nómina que disputará la Liga y Copa Betplay, por lo que ha trascendido en las últimas horas el acercamiento que hubo entre el goleador risaraldense Fernando Uribe y la junta directiva,. Hasta el momento solo ha sido una conversación, puesto que no se ha llegado a un acuerdo para oficializar el refuerzo.



