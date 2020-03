"Que me mande un 'chequecito'": Comesaña sobre medida para adultos mayores

En medio de los intentos del gobierno nacional para detener la propagación del coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque anunció el pasado martes que las personas mayores de 70 años debían quedarse en sus casas a partir del próximo viernes hasta el 20 de abril, con posibilidad de extenderse en caso de no mejorar la contingencia.

Esta noticia fue tomada por sorpresa en el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que su entrenador Julio Comesaña tiene 72 años de edad. El colombo uruguayo fue consultado por el tema y respondió de manera jocosa ante la medida anunciada por la presidencia de la República.

"Yo le agradezco mucho al presidente Duque que se preocupa por nosotros los veteranos, le agradezco y que me mande un 'chequecito' para que no salga a trabajar ni nada, que pueda hacer las compras tranquilo sin salir... Está bien, uno a veces se rebela contra algunas cosas, porque no está acostumbrado y le parecen incómodas, pero ¿qué hacemos?”, señaló el adiestrador en diálogo con la ‘Emisora Atlántico’.

Y continuó explicando su situación: “Si los que saben de este tema están diciendo eso, sin exagerar la nota ni nada. Ayer tuve que ir a la oficina del club por un tema, ahí con la Secretaría de Salud, fui y me devolví para mi casa tomando las precauciones del caso. No salgo, ¿qué voy a hacer?".

Y luego dio un parte de tranquilidad respecto a la plantilla del cuadro ‘tiburón’: “Nadie tiene gripe ni nada, nadie está con tos, nadie tiene nada para que quede claro. Pero algún jugador estornuda o alguna cosa y lógicamente en este momento todo el mundo se pone en guardia”.