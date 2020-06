¿Qué tan cerca estuvieron Maradona y Ronaldo de llegar al América?

En medio de una gran cantidad de dudas respecto al futuro de América de Cali, uno de los candidatos a convertirse en técnico de la institución escarlata, Jersson González, habló con el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, William Rodríguez, quien tuvo una estrecha relación con el cuadro de Cali y cuyo paso por la dirigencia también dejó su huella, luego de recordar varias de las acciones que realizó su padre.

Le puede interesar: Ídolo de Boca Juniors, ¿reemplazo de Guimaraes en América de Cali?

En medio de esa charla entre Rodríguez y González, el exdirigente americano aseguró que Diego Maradona estuvo muy cerca de llegar a la institución y contó cómo fue la negociación y cuál fue el pedido de Argentinos Juniors, equipo en el que jugaba el nacido en Villa Fiorito: "En el 79 u 80 mi papá estuvo a puertas de traerlo. Él jugaba con Argentinos Juniors y le pidieron 3 millones de dólares a mi papá y casi viene".

Sin embargo, la charla sobre posibles refuerzos de la institución caleña no quedó ahí, pues Miguel Rodríguez no solo estuvo a punto de traer al país a Diego Maradona, otro que pudo haberse puesto la camiseta roja fue Ronaldo Nazario, tal vez uno de los mejores delanteros de la historia. "También Ronaldo estuvo cerca, pero por un empresario no se logró. Estaba muy joven", sentenció Rodríguez.

Lea también: Realidades y posibilidades sobre los dos técnicos que están cerca del América

Vale la pena recordar que cuando William Rodríguez se encontraba en la dirigencia de América se dieron algunos fichajes importantes como lo fue el del 'Diablo' Echeverri, recuerdo que él mismo llevó a colación. "Son cosas que pasaron, estuvieron cerca de concretarse. Como cuando traje al 'Diablo' Echeverri y de suerte me lo ofrecieron cuando se estaba recuperando de una lesión y fue tremendo jugador", sentenció.