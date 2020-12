"Queremos llegar al final de todo": Amaranto Perea tras empate de Junior con América

Junior de Barranquilla rescató un valioso empate en su visita a América de Cali en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

Al término del encuentro, Luis Amaranto Perea, director técnico del conjunto 'rojiblanco', destacó la actuación de sus dirigidos y señaló que el balance es positivo teniendo en cuenta el desgaste que ha tenido la nómina al competir en la Copa Conmebol Sudamericana y en la liga local.

Lea también; América y Junior empataron en luchado partido de las semifinales de la Liga BetPlay

"El balance es positivo, nos costó en el inicio y más cuando perdemos a dos hombres importantes, creo que la primera parte el equipo se alargó mucho, ellos estaban ganando las bandas y lo rebotes. En el segundo juntamos las líneas y hablamos que teníamos que estar tranquilos, manejar la pelota y encontrar los espacios para tener situaciones de gol", indicó.

Perea elogió al plantel 'tiburón' por el esfuerzo que han hecho en las competencias en la que está aún con vida. "No me queda más que felicitas a todo el grupo por el esfuerzo por que no es fácil por toda la dinámica que traemos en toda la cantidad de partidos. Es un paso importante, pero no hay nada resuelto".

El estratega señaló que la idea del partido era desactivar la banda izquierda y evitar que Duván Vergara y Edwin Velasco se juntaran para generar riesgo.

Le puede interesar: Juan Cruz Real defendió el desempeño de América: "tuvimos el control y generamos peligro"

"Sin duda nosotros básicamente queríamos desactivar la banda izquierda donde Vergara es uno de los futbolistas más importantes y Velasco pasa muy bien al ataque. La idea era que ellos por dentro no tuvieran combinaciones, obligarlos a jugar por fuera", puntualizó.

Finalmente, el técnico de Junior valoró el trabajo del cuerpo médico y preparadores físicos del equipo y además indicó que el plantel quiere llegar al final de todo.

"El equipo internamente tiene buena convivencia, hay mucha fortaleza. Tengo que valorar el trabajo del cuerpo médico y los preparadores físicos, nosotros hoy es recuperar y jugar, poco se puede hacer. Después los jugadores han hecho mucho, han puesto mucho para aguantar; tenemos jugadores muy inteligentes con muchos partidos encimas y cada vez nos sentimos más seguros de lo queremos, queremos llegar hasta el final de todo y esperamos que las lesiones no nos afecten", afirmó.