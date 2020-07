¿Quién debe ser el nuevo presidente de Dimayor? Eduardo Méndez reveló su postura

“La postura de Santa Fe, no la de los otros 35 clubes, es que lo que debe buscar el fútbol es una persona que nos una, que tenga buenas relaciones comerciales, con el estado, una persona que reúna muchas características que debe tener un ser humano para dirigir una institución donde lo más importantes es que se pueda tomar la posición de no ser factor distractor en una división; sino todo lo contrario… Quieran o no, lo que pasó dejó heridas en Dimayor y eso debe subsanarse muy pronto”, señaló en primera medida el directivo del cuadro bogotano.

“Son muchos años los que ha tenido la Dimayor y ahora se presentó este inconveniente, pero hay que hablar de todos los años anteriores donde fue manejado sin ningún traumatismo... Lastimosamente, cuando se fue Jesurún de la Dimayor hubo movimientos que eligieron a Vélez y lastimosamente con él las cosas no salieron bien”, recordó Méndez, quien también fue presidente de Unión Magdalena antes de regresar a Santa Fe.

De interés: Dimayor confirmó el presidente encargado tras la salida de Vélez

Y cerró haciendo un llamado a la sensatez: “Yo primero espero que se oficialicen las candidaturas, hasta ahora no he analizado; pero como presidente de Santa Fe trataré de escoger lo mejor para el fútbol y eso es una persona con grandes relaciones con el gobierno y con la industria y el comercio. El presidente de Dimayor debe ser muy equilibrado, pero también tener grandes relaciones exteriores porque dependemos del estado a pesar de ser una empresa privada”.