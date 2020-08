¿Quién es el Pogba colombiano, según Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio sigue trabajando con el plantel de Atlético Nacional para llegar de la mejor forma posible al regreso del campeonato y asegura que desde lo físico, el cuadro verdolaga ha trabajado tal como lo hicieron los equipos europeos; pero no solo se quedó allí, fue más allá y afirmó que en el país no se valora el talento local, que acá las herramientas existen pero no se usan y que siempre vale más el talento extranjero que el colombiano.

"En Nacional terminamos de repartirles las bicicletas a nuestro equipo el 28 de marzo, pero la diferencia es que ellos tienen 30 bicicletas, nosotros tenemos 10. Pero la idea, como tal, de cómo entrenaban nuestros jugadores, está al nivel de cualquiera, lo que pasa es que en nuestro país valoramos mucho lo que viene de personas de ojos azules y personas de otras nacionalidades, pero no lo que viene de aquí de Colombia", afirmó Osorio en diálogo con la cadena ESPN.

Posteriormente, afirmó que en Colombia tienen las herramientas y que si se usan no hay nada que envidiarle a nadie, ni siquiera al actual campeón de la Champions, Bayern Munich: "La información está al alcance de todos a través de YouTube y trasladar esa información a la formación ya depende de cada uno, de los que decidimos levantarnos a las cinco de la mañana a estudiar y a prepararnos. Pero acá no le envidiamos nada a nadie y yo aprovecho para decir, y si quieren debatimos de ese tema, lo que más destaca la gente es la parte atlética del actual campeón de Champions, Bayern Munich, y la presión en zona alta".

Por último, volvió a mostrar su admiración por Baldomero Perlaza, a quien desde que llegó a Nacional ha defendido y un futbolista que ha ido adaptando a sus ideas, por lo que es uno de sus jugadores predilectos dentro del plantel: "Aquí tenemos a jugadores como Baldomero Perlaza, que está cerca de ser el Pogba colombiano, pero no lo valoramos porque no habla francés".