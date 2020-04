Quiere volver a Nacional tras ganar la Copa Libertadores en 2016

Aquel Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores en el año 2016 dejó un grato recuerdo en toda la hinchada antioqueña, pues con un gran fútbol conquistó el continente derrotando a escuadras de renombre como Sao Paulo y Rosario Central.

Uno de los jugadores que pertenecieron a ese plantel habló desde Brasil en un Instagram live con uno de los hinchas del club paisa y le confesó que quisiera terminar su carrera en el 'Rey de Copas' y seguir dándole al club algo de la felicidad que le dio en su momento.

Se trata de Alejandro Guerra. El 'lobito', como se le conoce, contó de su vida y más detalles de ese momento histórico para la institución colombiano. Asimismo, aseguró que su único sueño es algún día vestirse otra vez de verde. "Me encantaría regresar a Nacional y devolver el cariño que la gente me tiene. También es un reto para demostrarles mi calidad, porque sé que me van a exigir mucho más y les puedo responder", dijo.

Y es que Guerra no ha tenido mucha continuidad en los últimos meses y se encuentra en el Palmeiras intentando ponerse a punto desde su casa a la espera de una oportunidad y de que la pandemia comience a ser controlada lo más pronto posible.

"Estoy en Palmeiras, entrenando separado y esa situación me tiene muy mal, nunca había estado así. Pero no bajo los brazos, yo me preparo bien para jugar donde pueda estar, me siento para estar jugando a alto nivel", concluyó Guerra, quien fue elegido el mejor jugador de la edición 2016 de la Copa Libertadores.