Rafael Carrascal arremete contra Junior, a propósito de la sanción que le impuso Dimayor

Uno de los recientes problemas que tuvo América de Cali en los últimos días fue la expulsión de Rafael Carrascal en el clásico contra el Deportivo Cali, el mediocampista tuvo un altercado con el juez central y se perdió los últimos minutos del mencionado partido. Sin embargo, más allá de la derrota, fue sancionado drásticamente por Dimayor.

El volante recibió una sanción de tres fechas. No jugó contra Independiente Medellín y no lo hará contra Santa Fe ni en el próximo clásico vallecaucano. América intentó rebajar la sanción, pero no fue posible y ante eso el futbolista se desahogó por lo que considera una injusticia en su contra.

Lea también: Messi rompió el silencio y habló de su futuro en medio de la crisis del Barcelona

“Estoy triste por las decisiones que se han tomado, pero se tienen que acatar porque hay códigos en el fútbol. Fue algo triste por cómo se manejan las cosas. Esperaba que me bajaran la sanción. No fue tan grave lo que dije. Ahora toca hacer caso a la decisión que tomaron”, señaló Carrascal en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Luego arremetió contra el juez central: “Quisiera que si me dan la oportunidad de hablar frente al árbitro, que él diga lo que yo le dije para que ninguno pueda excusarse o inventar cosas. Hablar los dos de frente con el Comité Disciplinario sería algo razonable. Él puso en el boletín palabras que nunca salieron de mi boca y eso me afectó mucho a mí”, al tiempo que confesó sentirse en un nivel más bajo respecto al año anterior.

De interés: Fuerte crítica de JJ Tréllez a Osorio por el rendimiento de Nacional ante Huracán

Y cerró cuestionando a Dimayor por lo sucedido en la final del fútbol colombiano el año anterior: “En la final me pasó algo similar, peor, con un jugador de Junior (Marlon Piedrahita) y a él por disculparse en los medios, le bajaron la sanción. Yo no sé cómo son las cosas aquí”.