Rafael Pérez denunció que tuvo que pagar para jugar en el fútbol colombiano

El defensor central Rafa Pérez no se guardó nada en una entrevista que concedió para un medio local. El zaguero, que ahora forma parte del club Talleres de Córdoba, del balompié argentino, acusó seriamente al directivo Rodrigo Rendón (Q.E.P.D) de pedirle dinero para permitirle jugar en el Deportivo Independiente Medellín.

Rafa Pérez, quien alcanzó dos títulos en su permanencia con Junior, confesó que tuvo que buscar otros horizontes por un veto contra él, producto de varios encontronazos que tuvo con el desaparecido Rodrigo Rondón, quien era el máximo dirigente del Real Cartagena. Pérez, quien, en ese momento, tuvo que irse para el fútbol de China, cuando quiso regresar para vincularse al Medellín tuvo que pagar una fuerte suma de dinero al referido dirigente.

"Cuando vuelvo de China, en el 2003, me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en el Fútbol Profesional Colombiano en un equipo como Medellín. Tuve que ceder muchas cosas, y empezó un ciclo distinto para mí en el fútbol colombiano", fue la denuncia de Pérez en entrevista concedida al portal Primertiempo.co.

Rafa Pérez destacó que siempre enfrentó a los dirigentes del Real Cartagena y defendió la capacidad de juego de otros jugadores que, según él, también fueron maltratados y menospreciados por los dirigentes del cuadro cartagenero.

"Rodrigo Rendón era un directivo que a nosotros los jugadores nos trataba como cualquier cosa, y con muchos talentos que tenía Cartagena. Te pongo el ejemplo de José Nájera, Alex Anaya, Jorge Barón, Harold Macías, Óscar Santos que era goleador. Creo que en Cartagena hay mucho talento, muchas escuelas esforzándose por sacar el fútbol de Bolívar adelante, pero siempre que llegamos a Real Cartagena se ven cosas truncadas".