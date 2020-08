¿Rangel regresa al América? Habló el asistente de Comesaña en Junior

Uno de los jugadores que no la pasa bien en medio de la incertidumbre del fútbol profesional colombiano es el delantero Michael Rangel, goleador de América de Cali en el título que obtuvieron en diciembre pero que por razones económicas no se pudo quedar en el elenco vallecaucano.

América de Cali no hizo uso de la opción de compra por un millón de dólares y tuvo que volver a Junior, pero allí recibió el pulgar bajo de Julio Comesaña, quien aseguró que no contará con él para la reanudación de la Liga Betplay su empresario no ha conseguido equipo en el exterior y su situación se complica porque aún tiene un año de contrato en el cuadro barranquillero.

Lea también: Arias sigue en la pelea por la titular y Simeone todavía no sabe quién jugará

Amaranto Perea, asistente técnico de Comesaña en Junior, contó detalles del jugador: “Con Rangel, a pesar que estamos en el mismo hotel lo he visto solo una vez porque nos dividimos en dos grupos de trabajo para evitar aglomeración... Julio sí está continuamente con él”, señaló en diálogo con el ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali.

Además, respondió al interés que tendría América de Cali de volverlo a fichar para la Liga Betplay: “Por el bien del jugador, es muy bueno que pueda volver a América y que pueda marcar diferencia en un equipo donde sí es tomado como un jugador importante”.

De interés: Asamblea de Dimayor tomó trascendental decisión con el descenso en el FPC

Cabe señalar que Tulio Gómez, máximo accionista de América, comentó que en caso de lograr una millonaria trasferencia internacional para Duván Vergara iba a usar parte de ese dinero para adquirir los derechos deportivos de Michael Rangel.