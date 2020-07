Rangel sufre en silencio: radical decisión de Junior que pone en duda su futuro

Una de las novelas más sonadas en el mercado de fichajes del fútbol colombiano durante la crisis por la pandemia es el caso de Michael Rangel, talentoso delantero que pertenece al Junior de Barranquilla y que fue goleador con América de Cali en el título de la Liga que consiguieron en el mes de diciembre, precisamente frente al elenco ‘tiburón’.

El préstamo de Rangel con América venció el pasado 30 de junio y, aunque querían continuar con el jugador, la suspensión de la Liga Betplay cambió todos los planes y el escarlata no pudo pagar el millón de dólares que pedía Junior por la opción de compra. Así las cosas, regresó al club barranquillero con un futuro incierto.

Rangel se presentó puntual a la sede de Junior desde el primer día de julio, pero al instante recibió la negativa de Julio Comesaña, quien no lo tiene en sus planes ahora, así como no lo considero en el pasado; por ende, desde el equipo ‘rojiblanco’ le buscan un nuevo club, pero por su alto costo no será en Colombia, algo que complica más el asunto.

Junior ya regresó a entrenamientos con los respectivos protocolos sanitarios pensando en el regreso del fútbol, pero Rangel no fue incluido en la lista de 27 jugadores que iniciaron trabajos físicos y que recibieron pruebas de covid-19. Mismo caso de César Haydar, quien tiene todo listo para irse al fútbol de Brasil, mientras que el ‘rompe corazones’ está en el limbo.

Su representante Alex Ríos sigue negociando con equipos del extranjero para lograr una importante transferencia, pero es algo que no logra concretar en México no en Estados Unidos, a pesar que se reanudaron las competencias; y tampoco en Asia. Rangel no entrena, pero tiene contrato y tampoco hay algo claro para su futuro porque el mercado internacional aún no revienta y en Colombia no hay quien pueda pagarlo ante la negativa de Junior de brindar un nuevo préstamo.